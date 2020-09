Under 19, si comincia con Atalanta-Juve

TORINO – La Juventus Under 19 di Andrea Bonatti è pronta a cominciare la stagione. Il via al campionato Primavera 1 verrà dato il prossimo 19 settembre e per i bianconeri comincia subito con una grande partita, contro l’Atalanta, campione in carica. Si parte in trasferta e per la prima a Vinovo si dovrà attendere la terza giornata, quando la Juventus ospiterà il Milan. In mezzo un’altra gara lontano dalle mura amiche, contro l’Empoli. Il derby è fissato alla penultima giornata: andata a Vinovo il 16 gennaio 2021, ritorno al Filadelfia l’8 maggio. La stagione regolare si chiuderà con la sfida al Cagliari, che lo scorso anno è stata la seconda forza del campionato, precedendo proprio la Juve e l’Inter. Il faccia a faccia con i nerazzurri è fissato, invece, per l’undicesima giornata.

IL CALENDARIO COMPLETO

1° giornata: Atalanta – Juventus

2° giornata: Empoli – Juventus

3° giornata: Juventus – Milan

4° giornata: Ascoli – Juventus

5° giornata: Juventus – Sampdoria

6° giornata: Roma – Juventus

7° giornata: Juventus – Sassuolo

8° giornata: Juventus – Lazio

9° giornata: Genoa – Juventus

10° giornata: Juventus – Bologna

11° giornata: Inter – Juventus

12° giornata: Juventus – Fiorentina

13° giornata: SPAL – Juventus

14° giornata: Juventus – Torino

15° giornata: Cagliari – Juventus