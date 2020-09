Ufficiale, Zanimacchia passa al Real Saragozza in prestito con diritto di riscatto

TORINO – Ufficiale: Luca Zanimacchia passa al Real Saragozza in prestito con diritto di riscatto. Di seguito il comunicato del club spagnolo: “Real Zaragoza e Torino Juventus hanno raggiunto un accordo per il prestito per una stagione -con opzione di riscatto- di Luca Zanimacchia (Desio, 19/07/1998). L’italiano arriva a Blanquilla per rafforzare il reparto offensivo del Saragozza.

Il 22enne esterno destro, nazionale giovanile italiano, farà la sua prima esperienza al di fuori del calcio italiano. In questa stagione Zanimacchia ha esordito ufficialmente nelle fila della Juventus in una partita contro il Cagliari, sostituendo Miralem Pjanic al 61′. Nell’ultima partita di campionato di Serie A, l’esterno ha giocato la sua prima partita da titolare in bianconero, partecipando ai 90 minuti del match contro la Roma.

In questa stagione ha giocato 25 partite con la seconda squadra della Juventus, accumulando più di 1.300 minuti e segnando quattro gol, mentre nella stagione precedente ha giocato 34 partite, segnando tre gol. Ora arriva a Saragozza per continuare a crescere come calciatore e per contribuire con le sue qualità a favore della squadra di Rubén Baraja”.