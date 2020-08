TORINO- Come comunicato dal sito ufficiale dell’Hajduk Spalato, Igor Tudor non è più l’allenatore della compagine croata. L’ex difensore della Juventus, come ormai noto, ha deciso di accettare l’offerta del club bianconero e a breve entrerà a far parte dello staff del nuovo allenatore bianconero Andrea Pirlo. Tudor lascia la sua ormai ex squadra dopo 18 mesi alla guida.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<