Ufficiale: Rakitic è un nuovo giocatore del Siviglia

TORINO – Rakitic torna al Siviglia. L’affare è stato ufficializzato sul sito web del club andaluso: “Siviglia FC ed FC Barcelona hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del centrocampista Ivan Rakitic, che in questo modo vivrà la sua seconda fase da biancorosso dopo essere appartenuto al club da gennaio 2011 a giugno 2014. Il nazionale croato, che ha giocato 105 incontri con la nazionale balcanica, torna a casa sei anni dopo la sua partenza per il Barça. Firma per le prossime quattro stagioni, fino al 30 giugno 2024”.