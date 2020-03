UFFICIALE: no a Juve-Lione a porte chiuse

TORINO- L’UEFA, attraverso un comunicato, ha espresso la volontà di non giocare a porte chiuse i match di Champions tra Juve e Lione e tra Psg e Borussia Dortmund: “L’UEFA non intende far svolgere le partite di Champions League a porte chiuse, quindi Juventus-Lione e Psg-Borussia Dortmund, per il ritorno degli ottavi, si svolgeranno nei modi previsti inizialmente”. Anche il presidente Ceferin ha confermato la notizia: “Ma siamo al corrente della situazione e ci informiamo costantemente”.

