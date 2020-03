UEFA: “Al momento nessun cambiamento nelle competizioni europee”

TORINO- Nella mattinata di oggi, il presidente del Lione Aulas aveva messo in considerazione l’ipotesi di giocare in campo neutro il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con la Juventus a causa dell’emergenza Coronavirus. Una soluzione che, al momento, non ha però riscontrato l’approvazione dell’UEFA: “Al momento non vi è alcun cambiamento nelle competizioni organizzate dalla Uefa. Qualora venisse deciso una modifica in qualsiasi competizione, anche di una sola partita, l’Uefa lo comunicherebbe rapidamente”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<