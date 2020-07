Udinese-Juventus, le pagelle di Di Livio: Rabiot è ovunque, Bernardeschi non pervenuto

TORINO- La Juventus non riesce a superare l’Udinese alla Dacia Arena, rinviando così il discorso scudetto alle prossime giornate. Questi i voti di Ronaldo e compagni:

SZCZESNY 6: poco impegnato dagli attaccanti avversari, può poco sul pareggio di Nestorovski.

DANILO 5.5: molto confusionario quando ha palla, dietro soffre le discese di Sema.

DE LIGT 7: una sicurezza dietro anche senza Bonucci. Si conferma colonna difensiva e in più ha il merito di segnare il gol (il quarto in campionato) che vuol dire scudetto.

RUGANI 6: meno appariscente del compagno di reparto, ma non sono da registrare particolari sbavature.

ALEX SANDRO 5: spinge poco, subisce l’intraprendenza degli attaccanti avversari. Colpevole sul pareggio dell’Udinese, quando lascia solo Nestorovski, che fulmina Szczesny.

RAMSEY 4.5: pronti via e si prende un giallo per uno sciocco intervento su De Paul. Dà la sensazione di essere un pesce fuor d’acqua, perde continuamente palloni e si dimostra poco pericoloso. (DAL 59′ MATUIDI 6: prestazione migliore rispetto a qulla del gallese).

BENTANCUR 6: non in perfetta condizione viste le molte gare ravvicinate giocate. Sbaglia comunque poco, sempre ordinato e pulito.

RABIOT 7: altra buona prova per il francese, tra i migliori uomini dopo il lockdown. Pressa su qualsiasi avversario ed è un’importante fonte di costruzione del gioco, padrone a centrocampo.

BERNARDESCHI 4.5: non si vede mai, spreca un’altra occasione per convincere la Juve a tenerlo. (DAL 59′ DOUGLAS COSTA 5: entra per spaccare in due la partita, ma raramente si dimostra pericoloso).

DYBALA 6: deve giocare molto lontano dall’area vista l’ottima disposizione in campo della difesa dell’Udinese. Resta comunque uno dei più intraprendenti della squadra, anche se non trova il sigillo personale.

RONALDO 5: va in cerca del gol tirando da ogni posizione, ma la fortuna non lo aiuta. Meno pericoloso del solito, ben contenuto dalla difesa friulana.

SARRI 5.5: contro l'amico Gotti la sua Juve parte bene, trovando anche il momentaneo 1-0 in una partita ostica. Nella ripresa l'Udinese pareggia e prende il pallino del gioco in mano. Primo match point sprecato, ma alla prossima, contro una Samp già salva, un pareggio basterebbe.

