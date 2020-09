Tuija risponderà alle domande dei tifosi della Juventus su Twitter

TORINO – Bianconera fin dal principio, con la maglia delle Juventus Women ha vinto cinque trofei, crescendo anno dopo anno, preziosissima per Coach Guarino. Parliamo di Tuija Hyyrynen, che domani risponderà alle vostre domande!

Punto di riferimento costante per le compagne, la vediamo correre e difendere con la nostra maglia dal 2017. Da allora tre Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa, sempre da protagonista, e la scorsa stagione ha anche trovato il primo gol in bianconero, in trasferta, contro l’Hellas Verona.

Questo è ciò che il campo racconta, ma domani scopriremo un altro lato di Tuija, che risponderà alle vostre domande sull’account Twitter delle Juventus Women. Vi basterà inviarle un tweet all’account @JuventusFCWomen usando l’hashtag #AskTuija.

Tuija aspetta le vostre domande!