Trezeguet: “Non sarei mai andato all’Inter, non ho mai avuto questa idea”

TORINO- David Trezeguet, ex attaccante della Juventus, è stato intervistato dai microfoni di Radio Mitre, svelando alcune scelte fatte nel corso della sua gloriosa carriera: “A livello emotivo non avrei mai giocato per il Boca Juniors. Non ho mai sentito il motivo di trasferirmi in un club che, emotivamente, non mi potesse corrispondere. Ma questo non è successo solamente quando giocavo in Argentina. In Europa, infatti, non avrei mai giocato per l’Inter. Non ho mai avuto questa idea per la testa”.

