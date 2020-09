TORINO – Ancora una mattinata di allenamento per la Juventus, che prosegue la sua preparazione, a poco più di due settimane dal via della Serie A. Oggi la squadra si è impegnata, dopo l’attivazione e i consueti torelli, su lavoro atletico “a secco”, alternato con esercizi di possesso palla, per concludere con la consueta partitella. Da segnalare che Douglas Costa ha svolto l’intera seduta con il gruppo; gruppo che domani si ritroverà ancora una volta al mattino.