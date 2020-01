Torchia (ag.Rugani): “La Juve apprezza Daniele, non può farne a meno al momento. Ci sono stati interessamenti di altri club”

TORINO- A causa dell’infortunio accorso a Merih Demiral, la Juventus non sarebbe più intenzionata a privarsi di Daniele Rugani. A confermarlo è anche il suo agente, Davide Torchia, ai microfoni di tmw radio: “La Juve apprezza molto Daniele, come dichiarato anche da Paratici prima della Roma. La concorrenza è molta, ma lui non è qui per caso. È un ragazzo tenace, non molla mai e si allena tutti i giorni come se dovesse scendere sempre in campo. Non è facile giocare solo spezzoni, ma la sua preparazione lo porta a farsi trovare sempre pronto. Offerte? Ci sono stati interessamenti da parte di altri club, ma inevitabilmente c’è da scontrarsi con la valutazione economica. Prendere uno come Rugani significa spendere una cifra importante. Il problema per le altre, in Italia, è però l’enorme gap che c’è con i bianconeri. In Inghilterra, invece, una squadra di media classifica può permettersi di fare grandi spese. Futuro? Resterà fino a giugno, si. Mi dispiace per Demiral, ma sono sicurò che riuscirà a tornare più forte di prima. Detto questo, Chiellini resterà ancora ai box e la Juve non può avere meno di quattro centrali a disposizione. Non possono fare a meno di Rugani al momento”.