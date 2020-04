Tonali, continua il pressing bianconero

TORINO- La Juventus, per la prossima stagione, è sempre al lavoro per sistemare il proprio centrocampo, che potrebbe vedere la partenza di diversi uomini chiave come Matuidi e Khedira. Oltre al grande sogno Pogba, in casa bianconera si segue sempre con molta attenzione la situazione legata a Sandro Tonali, finito nel mirino anche dell’Inter. Il ragazzo, che piace parecchio al ds Paratici, ha una valutazione intorno ai 50 milioni di euro.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<