Fiorentina – Juve, tifosi bianconeri durissimi: “Imbarazzante! Ho il vomito”

Terzo pareggio in 5 partite per la Juventus, che impatta al Franchi per 1 a 1 in virtù delle reti di Milik al '9 e della risposta di Kouamè al 29'. Sul finale di primo tempo anche un rigore di Jovic, parato da Perin.

Questa è forse una delle espressioni più gentili utilizzate dai tifosi bianconeri nei confronti del match contro la Viola. Sotto accusa in particolare Max Allegri per aver scelto di non impiegare Vlahovic nemmeno un minuto. Ma non è solo quello il problema. C'è già chi trema per la sfida di martedì sera con il Psg. Ma non vogliamo anticiparvi tutti i temi affrontati dai supporter bianconeri. Abbiamo raccolto le opinioni più caustiche e dirette del pubblico juventino. Su alcuni punti è difficile dare loro torto<<<