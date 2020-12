Thuram smentisce le voci di mercato: “Sono felice al Mönchengladbach”

TORINO – Nuove notizie per il calciomercato della Juventus, che potrebbe veder sfumare un altro importante obiettivo. I bianconeri, da tempo, sarebbero sulle tracce di Marcus Thuram, attaccante classe 1997, figlio dell’ex difensore, che ha vestito la maglia della Vecchia Signora all’inizio degli anni 2000. Sul giocatore del Borussia Mönchengladbach c’era anche l’interesse del Milan, ma alla fine entrambe le squadre italiane potrebbero dover rinunciare al suo acquisto. Infatti, in un’intervista rilasciata a Kicker, il calciatore ha smentito le voci di mercato, affermando: “Sono felice al Borussia Mönchengladbac e sono pienamente concentrato sulla squadra. Non ho mai pensato di andarmene o di trasferirmi in un altro club“.