Ter Stegen, problemi per il rinnovo

TORINO- Marc-Andrè Ter Stegen potrebbe lasciare il Barcellona in estate. L’estremo difensore tedesco, seguito anche dalla Juventus, è infatti lontano dal trovare un accordo per il rinnovo di contratto. Il club blaugrana ha offerto 7 milioni di euro a stagione (1,5 in più dell’attuale ingaggio), ma l’entourage dell’ex numero uno del Monchengladbach considera la cifra insufficiente. A riportarlo è il quotidiano spagnolo Sport.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<