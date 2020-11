Tavecchio: “Juve-Napoli? Difficile ribaltare sentenze già confermate”

TORINO- Ai microfoni di CalcioNapoli24, l’ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio ha parlato del caso Juve-Napoli: “Difficile ribaltare una sentenza che è già stata confermata. Io dall’inizio ho detto su Juventus-Napoli che credevo che l’ultima istanza prevista dal protocollo fosse una disposizione dell’ASL territoriale, disposta con motivazioni. Non vedevo ostacoli nella ripetizione della gara, vista la disposizione dell’ASL. CONI? In questo momento il Collegio di Garanzia cambia parecchie sentenze federali. TAR? Il Collegio di Garanzia non è di poco conto. Credo che il TAR non entrerà nel merito, ma vedrà se sono state rispettate le procedure ed i protocolli”.