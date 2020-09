TORINO- Questa sera la Juventus scenderà in campo contro la Sampdoria per dare il via al suo campionato. Nella prima partita di Pirlo da allenatore, a difendere la porta ci sarà Wojciech Szczesny, pronto a tagliare il traguardo delle 100 presenze con la maglia bianconera. Arrivato nell’estate del 2017, l’estremo difensore polacco ha raccolto la difficile eredità lasciata da Gigi Buffon, contribuendo a vincere tre scudetti di fila. E il quarto è sempre nel mirino…