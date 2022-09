Allegri via, i tifosi sognano il clamoroso ritorno dopo oltre 20 anni

Il pubblico juventino aspetta risposte importanti da parte della squadra e in particolare da Massimiliano Allegri. Non sono andate giù ai tifosi bianconeri le ultime dichiarazioni del tecnico toscano nel post Fiorentina-Juve: "Non è col Psg che dobbiamo fare punti, ci giochiamo la qualificazione col Benfica". Frasi che dimostrerebbero come Max non sia poi così consapevole della forza della propria squadra.