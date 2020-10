TORINO – Non comincia al meglio l’avventura francese di Daniele Rugani. Il difensore bianconero, in prestito al club francese, ieri sera ha assaporato la sconfitta esattamente come i suoi ex compagni. 1-o in favore del Siviglia il risultato del match, che ha visto Rugani abbandonare il campo dopo soli 17 minuti di gioco. Per il classe ’94 dovrebbe trattarsi di problema di carattere muscolare, che verrà certamente valutato meglio nelle prossime ore.