Situazione Khedira: l’Everton vira su Fernandinho

TORINO – Dopo questo avvio di stagione che ha visto Sami Khedira praticamente fuori rosa, la società si sta muovendo per tentare di piazzare il giocatore all’estero. Come ormai noto, la destinazione gradita dal tedesco sembra essere là Premier e quella che fino a questo momento sembrava essere vicina al centrocampista era l’Everton. Già, sembrava, perché stando a quanto riportato dal Daily Mirror, il club allenato da Ancelotti starebbe virando su Fernandinho, in uscita dal Manchester City.