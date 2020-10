Siparietto Ronaldo-Mbappè: ecco cosa ha detto Cr7 al francese

TORINO- L’11 ottobre scorso, in occasione del mtahc di Nations League tra Francia e Portogallo, ha destato curiosità il siparietto tra Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappè. I due, fermi sul cerchio di centrocampo, si sono scambiati alcune battute, prima di scoppiare in una fragorosa risata. Come riportato da ESPN, il fenomeno bianconero avrebbe chiesto al francese: “Allora, il Real Madrid?”, riferendosi alle voci che vorrebbero i blancos pronti a portare il ragazzo alla corte di Zidane. Pronta la risposta di Mbappè: “Cosa vuoi che ti dica, non so neanche io cosa farò in futuro”.