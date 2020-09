Si riapre la pista Cavani

TORINO – Secondo quanto riportato da Sky Sport, per la Juventus si sarebbe riaperta la pista Edinson Cavani. Il direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici, nelle ultime ore avrebbe riallacciato i contatti con l’entourage del giocatore ex PSG, ora svincolato, per convincerlo a trasferirsi a Torino. Tuttavia l’uruguaiano appare difficile da persuadere essendo molto legato alla città di Napoli che lo ha accudito per tanti anni e trasferirsi alla Juventus sarebbe come un “tradimento” verso i suoi ex tifosi. Rimangono attive le piste Suarez e Dzeko.