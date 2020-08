Serie A: Szczesny miglior portiere dell’anno, Dybala MVP

TORINO- La Lega Serie A, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato i migliori giocatori per ruolo della stagione che si è da poco conclusa. Premiato, come miglior portiere, Wojciech Szczesny, mentre l’MVP dell’annata è Paulo Dybala. Premio anche per il futuro bianconero Dejan Kulusevski, nominato miglior giovane. Gli altri premi sono andati a De Vrij (miglior difensore), Gomez (miglior centrocampista) e Immobile (miglior attaccante).

