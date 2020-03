Serie A, proposte nuove date per il recupero delle gare rinviate: l’Inter dice no

TORINO- La Lega si è riunita in queste ore per discutere del recupero delle gare rinviate nell’ultima giornata. Come riportato dall’ANSA, la proposta sarebbe stata quella di rigiocare le gare nel prossimo weekend, ma l’Inter, coinvolta in virtù della gara con la Juve, avrebbe nuovamente rifiutato: “Recuperare fra sabato 7 e lunedì 9 marzo le sei partite rinviate nello scorso fine settimana, inclusa Juventus-Inter. E’ questa – apprende l’ANSA – la proposta del Consiglio della Lega Serie A che verrà fatta circolare nelle prossime fra le società in modo da avere domattina le loro risposte. L’Inter – a quanto si apprende – è contraria a questa soluzione”.

