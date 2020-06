Serie A, playoff e playout in caso di nuovo stop

TORINO – Da venerdì il calcio italiano tornerà finalmente a mostrarsi sul campo. La tanto discussa ripresa delle competizioni è ormai approvata, ed è solo questione di giorni perché i tifosi possano tornare a godersi, anche se da casa, una partita. Ma ora a tenere banco sono le tante ipotesi di conclusione in caso di nuovo stop dovuto all’emergenza Covid. Il Consiglio Federale della FIGC ha approvato l’eventuale formula in caso di sospensione: titoli e retrocessioni verranno assegnati attraverso playoff e playout. Tuttavia, i playoff sarebbero possibili soltanto se il nuovo stop dovesse arrivare entro il 10 luglio. Nel caso in cui la sospensione fosse successiva a quella data, ci si affiderebbe al tanto discusso algoritmo per le retrocessioni, mentre il titolo non verrebbe assegnato.