Serie A, nuova riunione della Lega il 4 marzo

TORINO- L’assemblea odierna della Lega, volta a prendere decisioni sul rinvio della gare di serie A (tra cui Juve-Inter) a causa del Coronavirus, non ha portato risultati. La Lega, quindi, ha deciso di convocare una nuova riunione per il 4 marzo, come da comunicato ufficiale: “Il Consiglio di Lega, riunitosi oggi in conference call, ha deciso di convocare un’assemblea urgente il prossimo 4 marzo per esaminare le conseguenze dei provvedimenti governativi relativi al coronavirus sul calendario delle partite”.

