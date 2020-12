Serie A, Lazio-Napoli 2-0

TORINO – Ieri sera alle 20.45 è andato in scena il posticipo della domenica della tredicesima giornata di Serie A tra Lazio e Napoli. Gli azzurri avevano l’occasione di superare la Roma in classifica e riprendersi il quarto posto, ma non l’hanno sfruttata perdendo 2-0 allo stadio Olimpico di Roma. Per i biancocelesti sono andati a segno Ciro Immobile (che è salito a quota 8 reti in questo campionato) e Luis Alberto. Con questa vittoria la Lazio ha ripreso terreno in classifica agganciando l’Atalanta al settimo posto e superando l’Hellas Verona. La squadra di Simone Inzaghi dunque, dopo il passo falso contro il Benevento nella scorsa giornata, è tornato a -2 dal Sassuolo e dal Napoli che sono in zona Europa League. I biancocelesti si trovano anche a -3 dalla Roma che ieri ha perso sul campo dell’Atalanta per 4-1, ma che è rimasta in zona Champions League. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<