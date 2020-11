Sergio Ramos, parla il padre: “Confidiamo che la situazione si sistemi”

TORINO- Al termine della stagione, diversi calciatori di prima fascia potrebbero liberarsi a parametro zero e firmare per un nuovo club. Tra questi c’è Sergio Ramos, il cui accordo per il rinnovo con il Real Madrid è ancora in alto mare. Juve e Psg tengono d’occhio la situazione, mentre il padre del numero 4, il signor Jose Maria Ramos, ha parlato del futuro del figlio ai microfoni di El Chiringuito: “Siamo tranquilli e ottimisti. Confidiamo che resti e che la situazione si sistemi”.