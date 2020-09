Serena: “Dzeko dà maggiori garanzie. Lo vedrei meglio alla Juve rispetto a Suarez”

TORINO – L’ex giocatore del nostro campionato Aldo Serena, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere Torino, dove ha parlato anche di Edin Dzeko.

“Edin lo vedo molto bene in un contesto come quello bianconero: Ronaldo avrebbe in lui la spalla su cui appoggiarsi. Il giallorosso è un giocatore intelligente, che sa muoversi in relazione ai compagni di reparto. Oltre alle caratteristiche tecniche, poi, ha grandi motivazioni visto che è da un po’ di anni che non vince niente. Dzeko gioca con e perla squadra, è abilissimo a dialogare con i compagni, Suarez è più dirompente e più abile a trovare il gol. Milik, che fino a poco tempo fa era il candidato principale per i bianconeri, è molto più giovane degli altri due, ma Dzeko ha più visione di gioco e dà maggiori garanzie”.