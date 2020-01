Sebastiani (pres.Pescara): “Mota Carvalho? Ancora nulla di definito con la Juve”

TORINO- Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è stato intervistato ai microfoni del Corriere dello Sport. Il numero uno abruzzese ha risposto alle domande sui possibili affari relativi a Mota Carvalho e Brunori con la Juventus under23: “Beruatto e Muratore? In difesa e a centrocampo siamo messi bene, non abbiamo bisogno di fare nuovi acquisti al momento. Brunori? Se la Juve lo ha valutato non lo so, io non ho parlato con nessuno di una sua cessione. Mota Carvalho? Un ottimo attaccante, ma credo che sia destinato ad un futuro all’estero”.