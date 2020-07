Sassuolo-Juventus 3-3 | Bianconeri rimontati, ancora

TORINO – I primi 15′ di Sassuolo-Juventus sembrano riportare i bianconeri indietro nel tempo, fino a quando non aveva preso l’abitudine di lasciar andare la partita dopo il doppio vantaggio. La Vecchia Signora trova due gol abbastanza in scioltezza, poi non riesce a resistere alla tentazione di smettere di giocare. I bianconeri lasciano il campo al Sassuolo per gran parte della prima frazione, salvandosi grazie a più di una prodezza di Szczesny e provando – senza nemmeno troppa convinzione – a pungere in contropiede. Il gol degli emiliani alla fine arriva, e la Juventus è costretta a soffrire.

La ripresa inizia sulla stessa linea del primo tempo. I bianconeri si crogiolano su un risultato soltanto apparentemente già acquisito, un'ingenuità di Bentancur regala a Berardi la punizione con cui il classe '94 riporta la gara in parità. I neroverdi trovano anche il gol del vantaggio con Caputo, e la Juventus si trova a fare i conti con un'altra rimonta che ha del clamoroso. La reazione della Juve alla fine arriva: la difesa emiliana perde Alex Sandro su un corner e il brasiliano impatta per il 3-3. I bianconeri sprecano un'altra chance di mandare un chiaro messaggio al campionato, e anzi ne lasciano uno addirittura peggiore.