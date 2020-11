TORINO- Come riportato da Tuttosport, continuano le trattative tra la Juventus e Maurizio Sarri per la rescissione del contratto di quest’ultimo. Il club bianconero dovrebbe versare nelle casse del tecnico toscano 7,5 milioni totali (5 del mancato ingaggio di questa stagione e 2,5 di penale per il mancato rinnovo per l’annata 2021/22). Si lavora per spalmare questa cifra, in attesa che un club contatti l’ex mister campione d’Italia.