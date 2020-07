Sarri: “Mancano quattro punti prima di parlare di scudetto. Ronaldo un fuoriclasse assoluto. Champions? Prima finiamo il campionato”

TORINO- Dopo il successo sulla Lazio, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Ci mancano 4 punti e poi parleremo dell’obiettivo scudetto raggiunto. Restano 4 partite, tutti i punti saranno difficili e da sudare. Giocheremo ogni tre giorni, dobbiamo restare con la testa sul pezzo e pensare a vincere. Ronaldo? Cristiano quando sente l’odore delle grandi partite è un giocatore impressionante. Ha un recupero di livello straordinario, specialmente a livello mentale. Potrebbe spendere tante energie, invece riesce a recuperare a una velocità stupefacente e come ho sempre detto è un fuoriclasse totale. Futuro? Resto qui, ho un contratto. Gol presi? Quest’anno abbiamo preso 12 rigori contro, un numero molto alto. Ma è così in tutto il campionato. Molti ne abbiamo presi staccando la spina. Spero che in Champions ci saranno partite in cui avremo un grande vantaggio, ma ho forti dubbi e dovremo evitare cali. C’è però un finale di stagione estremamente atipico e strano. Alcune squadre arrivano direttamente dal campionato, altre hanno finito la stagione. La sosta è costata molto dalle energie mentali, con rumori di ambulanze e morti. Non è stata rilassante sicuramente. Dobbiamo recuperare lo svantaggio di Lione e dobbiamo farlo per raggiungere i quarti. Prima però chiudiamo il campionato e poi penseremo all’Europa. Scudetto? Carriera? Volevo vivere di questo lavoro, non pensavo di arrivare qui. C’è stata anche tanta fortuna, ma la mia intenzione iniziale era quella di vivere con il calcio. Record Higuain? Ronaldo come ho detto prima è imprevedibile, se si mette in testa qualcosa c’è grande determinazione. Vedremo se farlo riposare o meno nelle prossime partite, ma al momento non penso ne abbia bisogno. In avanti poi abbiamo qualche problema. Ieri Dybala si era bloccato in allenamento per un problema alla schiena, che è lo stesso avuto da Higuain nel riscaldamento ed era un rischio farlo scendere in campo. Scelte offensive? A volte anche in base all’avversario se vogliamo portare fuori la difesa o andare in profondità. A volte sono scelte relative a questo, però ci concentriamo prima su chi sta meglio e chi ha bisogno di riposo”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<