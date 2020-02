Sarri, fiducia massima dalla dirigenza

TORINO- Secondo quanto riportato da Tuttosport, nonostante le voci di un possibile addio a giugno che stanno circolando in questi giorni, la dirigenza della Juventus ha la massima fiducia in Maurizio Sarri. Il presidente Agnelli, infatti, non sarebbe rimasto particolarmente preoccupato dall’atteggiamento del tecnico in occasione del ko di Lione, quanto per quello mostrato in campo dalla squadra, a tratti quasi disinteressata del risultato.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<