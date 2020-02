Sarri:” Buona partita, ma dobbiamo migliorare nel pareggio. Ronaldo troppo solo, bene Pjanic”

TORINO- Maurizio Sarri, ai microfoni di RAI Sport, ha analizzato il pareggio della sua Juve a Milano: “In questa fase ci manca il palleggio. Stasera una buona partita, ma siamo mancati negli ultimi 20 metri. Non sto vedendo miglioramenti ultimamente. Il risultato è buono per il ritorno, per ora va bene così. Abbiamo preso gol su palla lenta, evitabile. Nel calcio moderno non si vedono più squadre che prendono 18/20 gol. Pjanic ha fatto una buona gara dopo un periodo non al suo livello. Bene anche Ramsey, ma Ronaldo è stato lasciato troppo solo. Chiellini? Giocatori come lui mancano sempre, ma mi ha dato sensazioni positive, anche se non conosco con certezza i tempi di recupero”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<