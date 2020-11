TORINO- Fernando Santos, ct del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Cristiano Ronaldo: “Il ragazzo si è allenato con il gruppo, svolgendo l’intera seduta. Un conto è stare in campo, potrebbe anche essere stato per provare ad ingannarvi, ma in realtà non ha avuto alcun fastidio. Sapevo già domenica come stesse, ed è pronto per scendere in campo con noi nelle prossime tre partite”.