Sanremo, Ronaldo possibile ospite di giovedì

TORINO- Il settantesimo festival di Sanremo è pronto a partire da stasera. Grande attesa attorno al festival della canzone italiana, che per la prima volta vedrà presenti ben 10 conduttrici, tra cui anche la modella argentina Georgina Rodriguez, che ormai da 3 anni fa coppia fissa con Cristiano Ronaldo. E, proprio il fenomeno portoghese, è uno degli ospiti attesi in queste serate. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, nella serata di giovedì l’attaccante bianconero dovrebbe essere presente in sala per sostenere la compagna.