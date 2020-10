Sandulli: “Juve-Napoli? Al momento nessun giudizio, ma spero che la classifica non sia decisa dal Covid”

TORINO- Il presidente della Corte Sportiva d’Appello della FIGC, Piero Sandulli, ha rilasciato alcune dichiarazion ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Juve-Napoli? Commento soltanto quello che fa la Corte Sportiva. Se non verrà presa una decisione nella riunione tra il Ministero e la Lega Calcio, e se anche il Giudice di primo grado non riuscirà a dare una soluzione definitiva, allora l’iter vedrà una delle due squadre appellarsi alla Corte Sportiva. Ci auguriamo che tutto vada per il meglio. Asl? Non do giudizi visto che ancora non c’è la documentazione. Spero solo che la classifica non venga decisa dal Covid”.