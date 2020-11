Sacchi: “Il motto della Juve va contro i valori della vita. Anche per questo il nostro calcio non si è evoluto”

TORINO- Ai microfoni di Eurospost Francia, l’ex allenatore Arrigo Sacchi ha avuto modo di parlare anche della Juventus: “Il nostro modo di vedere il calcio è il riflesso della storia e della società di un Paese. Ogni tanto abbiamo provato ad attaccare, ma pratichiamo un calcio prudente, difensivo e tattico. Ad esempio, un club come la Juventus ripete sempre che vincere è l’unica cosa che conta. Volendo vincere a tutti i costi, si rinnegano però tutti i valori della vita. Questo non ha permesso in parte al nostro calcio di evolversi. Io parlo di merito, di bellezza, di emozione, di spettacolo e di armonia. Bisogna vivere nel futuro, non nel passato”.