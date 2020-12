Rummenigge: “Niente rinnovo per Alaba. Dal primo gennaio libero di trattare con chi vuole”. Juve alla finestra

Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato alla stampa tedesca circa un eventuale rinnovo di David Alaba con i bavaresi: “Abbiamo fatto tutto il possibile per raggiungere un accordo con Alaba. Abbiamo avuto diverse interlocuzioni, ma volevamo una risposta da lui entro la fine di ottobre. Non è successo e non so se riprenderemo a trattare. Quello che voglio chiarire è che la nostra offerta rifletteva perfettamente l’apprezzamento che abbiamo nei suoi confronti, ma non l’ha accettata. Non conosco le indiscrezioni. Dal primo gennaio è libero di trattare con chi vuole”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<