Rugani, quarantena al JHotel

TORINO- Risultato positivo al Coronavirus, Daniele Rugani sta passando questo periodo di quarantena al JHotel, messo a sua disposizione dalla società bianconera. Come riportato da Tuttosport, il ragazzo viene monitorato costantemente dal personale medico, che ha confermato l’assenza di febbre, tosse e la non assunzione di farmaci vari. Tra due settimane il difensore verrà sottoposto ad un nuovo tampone per verificarne ulteriormente le condizioni.

