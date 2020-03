Rugani, nuovi tamponi nelle prossime ore

TORINO- Trovato positivo al Coronavirus, Daniele Rugani ha trascorso le ultime due settimane in un isolamento che termina proprio oggi. Il difensore verrà sottoposto a nuovi tamponi nelle prossime ore e, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in caso di negatività verrò sottoposto ad un ulteriore test. Se, anche in questo caso, la risposta sarà la stessa, il ragazzo potrà finalmente lasciare il JHotel dove ha trascorso l’ultimo periodo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<