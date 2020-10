TORINO- Appare ormai tutto fatto per il passaggio di Daniele Rugani al Rennes, club che in questa stagione disputerà la Champions League. Come riportato da Sportmediaset, la Juve cederà il ragazzo in prestito secco oneroso a 1,5 milioni di euro (che potranno salire in base ai risultati individuali e di squadra). L’arrivo dell’ex Empoli in Francia è previsto per la serata di oggi.