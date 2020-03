Ronaldo, un gol per staccare Batistuta e Quagliarella

TORINO- Nel corso della sua carriera, Cristiano Ronaldo ha battuto record su record e, per questo, non sorprenderebbe se ne raggiungesse un altro anche contro l’Inter. Il fenomeno portoghese, a segno per undici gare consecutive in Serie A, potrebbe staccare Gabriel Batistuta e Fabio Quagliarella in caso di gol, issandosi da solo a quota 12 in questa speciale classifica. Un traguardo che scriverebbe il nome di Cr7 anche in Serie A, dopo la Liga e la Premier League.

