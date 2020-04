Ronaldo si allena anche in quarantena: “Restare attivi”

TORINO- L’emergenza Coronavirus ha colpito anche il Portogallo e, se con misure meno restrittive, anche il popolo lusitano deve rispettare il periodo di quarantena. Non fa eccezione Cristiano Ronaldo, tornato a casa per stare vicino alla madre, in ripresa dopo il ricovero a causa di un ictus. Cr7, anche se da solo, non ha però smesso di allenarsi, come dimostrato dal suo ultimo post sui social, in cui ha sfoggiato un fisico per nulla intaccato dalla sospensione degli allenamenti: “Inspirare, espirare. Restare attivi”: