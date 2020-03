Ronaldo, ritorno in Italia ancora non deciso

TORINO- Cristiano Ronaldo, partito subito dopo la vittoria con l’Inter, è ancora in Portogallo, dove sta trascorrendo la quarantena imposta dall’emergenza Coronavirus. Il fenomeno portoghese sarebbe dovuto rientrare a Torino nei giorni scorsi, ma la chiusura degli aeroporti ha impedito questo scenario. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Cr7 non ha ancora programmato la data del suo ritorno in Italia, ma intanto continua ad allenarsi grazie alla palestra a disposizione nella sua villa di Funchal.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<