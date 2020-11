Ronaldo risponde a Buffon: “Grazie leggenda”

TORINO – Dopo la rete messa a segno nel pirotecnico 7-0 contro l’Andorra, Cristiano Ronaldo ha infranto il suo ennesimo record personale, toccando quota 746 gol in carriera. Grazie al sigillo di ieri sera, il portoghese ha agganciato Puskas ed è diventato il quarto miglior marcatore di sempre della storia. In tantissimi si sono complimentati con lui, tra tifosi, compagni ed ex compagni di squadra e uno dei messaggi che non è passato inosservato all’alieno di Funchal, è stata la dedica del suo compagno Gigi Buffon. Immediata la replica di CR7, il quale ha dedicato una storia Instagram all’ex Campione del Mondo, dove è immortalata una loro foto insieme con le seguenti parole: “Grazie leggenda”. Chissà come si sentirà Buffon ad essere chiamato ‘Leggenda’ dal cinque volte Pallone d’Oro.