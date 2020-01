Ronaldo promuove la sua clinica: “Più di 1500 pazienti”. E nel video c’è anche Pinsoglio

TORINO- Cristiano Ronaldo, nell’anno da poco passato, ha inaugurato la sua clinica per il trapianto di capelli. Qualche mese dopo, il portoghese può dirsi contento dei risultati raggiunti, come dichiarato nel suo ultimo post su Instagram: “Più di 1500 pazienti si sono già fidati di @insparya_es in Spagna, diventando leader nel settore! Tutto ciò è stato possibile grazie alla nostra filosofia di lavoro, alla tecnologia impiegata, al team medico e agli anni di esperienza del gruppo. Grazie a tutti per aver fiducia in noi e per i futuri successi nel 2020!”. E, tra i protagonisti del video, c’è anche Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus e grande amico di Cr7: