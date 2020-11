TORINO- Cristiano Ronaldo, anche in questo inizio di stagione, si sta confermando come il vero trascinatore di questa Juve, che grazie alla sua doppietta ha steso ieri il Cagliari portandosi momentaneamente a -1 dal Milan. E, come riportato da Tuttosport, il numero 7 portoghese, a dispetto delle voci che lo volevano lontano da Torino, avrebbe intenzione di restare in bianconero ancora a lungo, con l’obiettivo Champions sempre nel mirino.