Ronaldo, nella “casa di Puskas” si va in cerca di nuovi record

TORINO- La Champions League di Cristiano Ronaldo inizierà stasera nell’incontro tra il Ferencvaros e la “sua” Juventus. Il fenomeno portoghese, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, sarà ospite nella “casa di Ferenc Puskas”, leggendario attaccante ungherese con un passato anche nel Real Madrid. Tra i migliori marcatori di sempre, il numero 7 si classifica in terza posizione a quota 762 gol, dietro i soli Romario (772) e Bican (805). Puskas è fermo al quinto posto a quota 746 e, per Cr7, stasera sarà la giusta occasione per allungare le distanze.